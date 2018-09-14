Террорист наехал на посетителей бара во Франции

AFP: автомобилист наехал на посетителей бара на юге Франции

Два человека пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в городе Ним на юге Франции . Автомобилист задержан, сообщает в пятницу Agence France-Presse (AFP).

По его данным, инцидент произошел в 01:00 в пятницу (02:00 мск). 32-летний мужчина направил свой легковой автомобиль на посетителей местного бара, находившихся на тротуаре перед заведением, после чего врезался в ограждение, в результате два человека получили легкие травмы.

Согласно показаниям очевидцев, виновник происшествия выкрикивал "Аллах велик". По словам прокурора республики Эрика Мореля, выехавшего на место ЧП, водитель автомобиля пытался бежать, но был сразу же задержан.

Французская прокуратура открыла расследование по статье "покушение на убийство".