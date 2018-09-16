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Обнаружено тело второго пропавшего на Камчатке рыбака
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Обнаружено тело второго пропавшего на Камчатке рыбака 

РИА Новости + ещё 25 45 минут назад
Фото: МЧС России по Камчатскому краю
Тело второго из двух рыбаков, пропавших в результате опрокидывания лодки в бухте Большая Саранная в Авачинском заливе, обнаружено, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД России.
Ранее главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщало, что инцидент произошел в ночь на 14 сентября на расстоянии в 40 километров от Петропавловска-Камчатского. Позвонивший спасателям очевидец сообщил, что в бухте опрокинулась лодка с тремя рыбаками на борту. Одному из мужчин удалось выбраться на берег. Местоположение двух других было неизвестно. В поисках были задействованы спасатели и полицейские. Тело одного из пропавших рыбаков было обнаружено в пятницу, поиски второго продолжались в течение трех дней.
"Тело мужчины 1969 года было обнаружено на берегу бухты Большая Саранная", — рассказал представитель полиции.
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