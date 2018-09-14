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В Дагестане ликвидировали боевика
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Источник: в Дагестане силовики в ходе перестрелки ликвидировали боевика 

RT на русском + ещё 18 1 час назад
Фото: © Источник: в Дагестане силовики в ходе перестрелки ликвидировали боевика
В Хасавюртовском районе Дагестана в результате перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов был ликвидирован боевик.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
По его словам, в ночь на 14 сентября около населённого пункта Чонтаул правоохранители остановили автомобиль для проверки документов. Находившийся в салоне неизвестный открыл стрельбу.
«Произошла перестрелка, нападавший был ликвидирован», — заявил источник.
По его словам, личность убитого пока не установили, так как машина загорелась.
В начале сентября в ходе КТО в Дагестане был нейтрализован боевик, причастный к нападению на полицейских.
RT на русском: последние новости
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