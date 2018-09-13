Яблоко застряло в прямой кишке мужчины

45-летний москвич попал в больницу с яблоком, застрявшим в прямой кишке. Об этом сообщает «МК».

Полиция допросила пострадавшего, поскольку заподозрила, что в отношении него был совершен акт насилия. Мужчина рассказал, что решил расслабиться в ванной и разложил на бортике выпивку и закуску, а когда занес ногу, чтобы вылезти из ванной, поскользнулся и упал прямо на яблоко.

Яблоко застряло в прямой кишке, и москвичу пришлось обратиться к медикам.

Издание отмечает, что пострадавший оказался в той же больнице, где лежал в апреле 2018 года. Тогда он поскользнулся на улице на чебуреке, сломал ключицу и два ребра.