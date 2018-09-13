«Пучков не допрашивался»: что происходит с экс-главой МЧС

В СК опровергли информацию СМИ о том, что следователи допросили бывшего министра чрезвычайных ситуаций Владимира Пучкова . Ранее о допросе сообщили несколько изданий со ссылкой на источники в ведомстве. Они заявили, что экс-министра вызвали на допрос по делу о должностных злоупотреблениях в МЧС . Пучков был снят со своего поста в мае 2018 года — политологи связывают это с пожаром в Кемерово , в котором погибли 60 человек.

«Появившаяся в СМИ информация о вызове на допрос в Следственный комитет РФ бывшего главы МЧС России Владимира Пучкова не соответствует действительности. По уголовным делам, находящимся в производстве СК РФ, Владимир Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе», — сообщила она журналистам в четверг.

О том, что экс-главу МЧС России в среду допросили в Следственном комитете, ранее сообщил РЕН ТВ со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

По какому уголовному делу следователи допрашивали Пучкова, собеседники телеканала не сообщили. При этом якобы на данном этапе процессуальный статус экс-чиновника — свидетель.

В то же время источник РБК рассказал, что Пучкова вызывали по уголовному делу, возбужденному в мае и касающемуся злоупотреблений должностными полномочиями. Собеседник не уточнил, в отношении кого было возбуждено дело. Бывший министр ответил на звонок издания, однако вопрос не дослушал и положил трубку.

Тем временем СМИ сообщают, что днем 12 сентября Пучков вместе со своим адвокатом несколько часов пробыл в Главном следственном управлении Москвы. С экс-министра якобы взяли подписку о неразглашении — на данный момент никаких обвинений ему не предъявлено. Вопросы к Пучкову возникли, так как на своем посту он в том числе руководил финансовыми делами ведомства — давал распоряжения о миллиардных закупках, пишет пресса.

Также появилась информация, что следователи выявляют злоупотребления в МЧС за последние шесть лет — тот период, когда ведомством руководил Пучков.

При этом, по данным СМИ, поводом для расследования стала масштабная ревизия, запущенная в МЧС его новым руководителем Евгением Зиничевым . Конкретных обвиняемых в деле пока нет. На данный момент идет активный сбор материала, а также беседы с сотрудниками ФСБ и управления собственной безопасности МЧС России.

Напомним, что Пучков возглавлял министерство чрезвычайных ситуаций с 2012 по 2018 год. Свой пост он покинул в мае текущего года, не войдя в состав нового правительства после инаугурации Владимира Путина

Его пост занял бывший замдиректора ФСБ Евгений Зиничев.

В конце августа Путин снял с должности замглавы МЧС Владлена Аксенова . Он работал вместе с Пучковым с февраля 2017 года.

Летом врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил кандидатуру экс-министра МЧС на пост сенатора от региона. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в июне заявила, что Пучков может занять пост в верхней палате парламента в случае победы действующего губернатора на выборах. В июле Владимир Пучков возглавил предвыборный штаб Тарасенко.

Освобождение Пучкова от должности министра политологи связывают с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», который произошел в Кемерово в марте 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек.

После происшествия были задержаны 10 сотрудников МЧС, в том числе руководитель операции по тушению пожара Андрей Бурсин . Его обвинили по статье 293 УК РФ «Преступная халатность». В конце мая правоохранители арестовали главу МЧС Кемеровской области Александра Мамонтова — ему предъявили обвинение в растрате и халатности.

Владимир Пучков заявлял, что спасатели и пожарные «сделали все, что от них зависит».

Через неделю после трагедии он извинился перед родителями детей, погибших при пожаре «Зимней вишне».

«Самое страшное — это когда гибнут дети. Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли и недоработали. Эта трагедия должна для всех нас послужить уроком», — заявил Пучков.

После трагедии в Кемерово МЧС запустило проверки в 90 тыс. ТРЦ по всей стране. В итоге было выявлено 280 тыс. нарушений противопожарных норм.

20 апреля режиссер Никита Михалков в своей телепередаче «Бесогон» сообщил, что по инициативе Пучкова было сокращено число сотрудников пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны. Также, как утверждал режиссер, экс-министр стал инициатором приобретения техники по завышенным ценам, а также искажения ведомством статистики в свою пользу.

«Я не смотрю телевизор. Ко мне пришли обращения по поводу этой передачи. Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите», — ответил Пучков Михалкову через СМИ.