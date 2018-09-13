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У Верзилова заподозрили отравление лекарствами
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Врачи заподозрили у участника Pussy Riot Петра Верзилова отравление лекарствами 

Ведомости + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врачи подозревают у участника Pussy Riot и издателя «Медузы» Петра Верзилова отравление лекарственными препаратами. Об этом сообщила «Би-би-си» его мать Елена Верзилова.
«Все, что доктор сказал, — что это отравление определенной группой веществ, которые имеют свойство всасываться в организм и будут выводиться из организма, и на это требуется какое-то количество дней», — сообщила она.
По ее словам, сейчас делаются расширенные анализы, их результаты пока не готовы. Врачи отводят три-четыре дня на выход из тяжелого состояния, отметила она.
На вопрос, мог ли участник Pussy Riot сам принять препараты, которые вызвали отравление, Елена Верзилова, а также его девушка Вероника Никульшина ответили отрицательно.
12 сентября Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение городской больницы им. Бахрушинах в Сокольниках в тяжелом состоянии. Как рассказала Никульшина, он поучаствовал недомогание 11 сентябре, после заседания суда, на котором рассматривалось административное дело против нее.
Приехав домой с заседания, Верзилов лег спать, потом сказал, что начинает терять зрение, сообщила Никульшина. Спустя два часа его состояние ухудшилось — он стал хуже разговаривать и перестал прямо ходить. По пути в машину скорой помощи у него начался бред.
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