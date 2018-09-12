Мужчина оказался за решеткой из-за обзоров на Tripadvisor

В Италии мужчину осудили за фальшивые обзоры на Tripadvisor

Трибунал итальянского города Лечче осудил предпринимателя за фальшивые обзоры на сайте для путешественников Tripadvisor, говорится в сообщении компании.

Мужчина возглавлял компанию PromoSalento, предоставлявшую "пакетные" услуги владельцам различных туристических предприятий. Публикация обзоров на их страницах должна была улучшить их статистику и привлечь больше клиентов.

Суд установил, что публикация фальшивых отзывов попадает под статью об использовании чужой или поддельной личности, что считается уголовным преступлением в Италии. Помимо тюремного наказания сроком 9 месяцев мужчина должен заплатить штраф в размере в 8 тысяч евро.

Собственное расследование Tripadvisor началось в 2015 году. Предприниматели проинформировали компанию, что к ним поступили предложения от PromoSalento о публикации платных отзывов на их страницах. В ходе начавшейся проверки Tripadvisor заблокировал свыше 1 тысяч попыток разместить рецензии на страницах сотни компаний, которые предпринимали мошенники.

Компания подчеркивает, что вердикт итальянского суда стал первым в своем роде.