Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте

Власти Египта сообщили, что причиной смерти семейной пары, которая отдыхала в пятизвездочном отеле города Хургада, была кишечная палочка. Об этом пишет Independent.
Ранее туристическое агентсво Thomas Cook отрицало, что найденная в еде отеля бактерия имеет причастность к несчастному случаю. Однако генеральный прокурор Египта сообщил, что смерть произошла в результате инфекционного заражения.
24 августа британский туроператор Thomas Cook эвакуировал 300 туристов из пятизвездочного отеля Aqua Magic Hotel в Хургаде после того, как там скончались супруги из Англии, а другие гости пожаловались на плохое самочувствие.
Причина смерти 69-летнего Джона Купера и его 63-летней жены Сьюзен не называлась. Изначально власти сообщили, что супруги умерли естественной смертью, однако их дочь заявила, что ее родители были абсолютно здоровы.