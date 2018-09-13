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Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте
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Названа причина загадочной смерти туристов в Египте 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: facebook
Власти Египта сообщили, что причиной смерти семейной пары, которая отдыхала в пятизвездочном отеле города Хургада, была кишечная палочка. Об этом пишет Independent.
Ранее туристическое агентсво Thomas Cook отрицало, что найденная в еде отеля бактерия имеет причастность к несчастному случаю. Однако генеральный прокурор Египта сообщил, что смерть произошла в результате инфекционного заражения.
24 августа британский туроператор Thomas Cook эвакуировал 300 туристов из пятизвездочного отеля Aqua Magic Hotel в Хургаде после того, как там скончались супруги из Англии, а другие гости пожаловались на плохое самочувствие.
Причина смерти 69-летнего Джона Купера и его 63-летней жены Сьюзен не называлась. Изначально власти сообщили, что супруги умерли естественной смертью, однако их дочь заявила, что ее родители были абсолютно здоровы.
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