В Москве разгромили выставку «Ватники Апокалипсиса»

Директор московской галереи 11.12 Gallery Александр Шаров заявил, что выставку художника Василия Слонова разгромили неизвестные.

«У нас в галерее 11.12, на Винзаводе, разгромили и облили краской произведения с выставки Васи Слонова. Полиция бездействует. Произведения сняли со стены и вынесли из галереи», — написал Шаров в своем Facebook.

Нападавшие разлили на выставке пахучую жидкость и забрали некоторые экспонаты.

На странице Шарова также опубликованы видео с предполагаемыми налетчиками. Среди них есть несколько мужчин в похожей одежде. Один из тех, кого обвиняют в нападении на выставку и краже экспонатов, грязно обругал женщину и плюнул в нее.

«В воровстве меня обвинила! Мерзость», — кричал мужчина.

Художник Василий Слонов открыл выставку «Ватники Апокалипсиса» на Винзаводе в 2015 году. В рамках проекта «Ватники Апокалипсиса» художник, к примеру, создал арт-объект «Рождение ватника», напоминающий яйцо, на которое надет ватник.