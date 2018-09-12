Ещё
В Москве разгромили выставку «Ватники Апокалипсиса»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве разгромили выставку «Ватники Апокалипсиса» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Facebook
Директор московской галереи 11.12 Gallery Александр Шаров заявил, что выставку художника Василия Слонова разгромили неизвестные.
«У нас в галерее 11.12, на Винзаводе, разгромили и облили краской произведения с выставки Васи Слонова. Полиция бездействует. Произведения сняли со стены и вынесли из галереи», — написал Шаров в своем Facebook.
Нападавшие разлили на выставке пахучую жидкость и забрали некоторые экспонаты.
На странице Шарова также опубликованы видео с предполагаемыми налетчиками. Среди них есть несколько мужчин в похожей одежде. Один из тех, кого обвиняют в нападении на выставку и краже экспонатов, грязно обругал женщину и плюнул в нее.
«В воровстве меня обвинила! Мерзость», — кричал мужчина.
Художник Василий Слонов открыл выставку «Ватники Апокалипсиса» на Винзаводе в 2015 году. В рамках проекта «Ватники Апокалипсиса» художник, к примеру, создал арт-объект «Рождение ватника», напоминающий яйцо, на которое надет ватник.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Жестокое уничтожение живых индюшек бульдозером в Ростовской области попало на видео Одну из сестер Хачатурян перевели в психиатрическую лечебницу В Твери школьница жестоко избила ремнем первоклассницу
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отказ Японии Путину, саботаж на МКС и другие события дня20
Путин нанес удар по фантазиям британцев486
Порошенко приготовился атаковать Россию191
Украина решила превратить Крым в пустыню310
Москву резко накроют холода8
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:19
Украина решила превратить Крым в пустыню
Общество
00:19
Москву резко накроют холода
Погода Новости Москвы
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
06:07
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
В мире
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
00:19
Москвичей снесет ветром
Погода Новости Москвы
00:51
«Великого флотоводца» Порошенко подняли на смех
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение