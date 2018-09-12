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Убийце 19 женщин отменили пожизненное
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Не тот приговор: убийце 19 женщин отменили пожизненное 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Верховный суд РФ отменил приговор о пожизненном заключении для Евгения Чуплинского, которого признали виновным в убийстве 19 женщин. При этом вердикт присяжных остается в силе, и изменится только наказание за его преступления. Чтобы поймать маньяка из Новосибирска, полиции потребовалось более 10 лет.
Верховный суд РФ отменил приговор Новосибирского облсуда о пожизненном заключении бывшего милиционера Евгения Чуплинского, убившего 19 женщин. Об этом журналистам сообщила прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.
Как стало известно, маньяк не сядет в тюрьму пожизненно, поскольку Новосибирский облсуд ранее не объяснил, почему по некоторым эпизодам убийств не была применена норма о сроке давности. При этом, подчеркнула Егорова, вердикт присяжных, которые признали Чуплинского виновным и не заслуживающим снисхождения, остался в силе. По ее словам, «вопрос доказанности вины и его причастности к совершению данных преступлений» решен, и суд больше не будет его рассматривать.
Теперь дело серийного убийцы направлено на новое рассмотрение со стадии обсуждения последствий вердикта. Судья будет рассматривать только материалы, характеризующие личность Чуплинского, а также заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы. Будут изучены и другие документы, необходимые для правильного назначения наказания и вида режима. Таким образом, суду в новом составе предстоит назначить мужчине новое наказание, сообщает RT.
53-летний Евгений Чуплинский был задержан в январе этого года.
«Как выяснилось позднее, мужчина намеревался в ближайшее время покинуть пределы России», — сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Эксперты нашли на одном из мест преступления следы биоматериала, благодаря которым удалось установить ДНК-профиль подозреваемого. Затем следствие вышло на Чуплинского.
На предварительном следствии он признался в убийствах женщин, останки которых были найдены к тому времени, а также сообщил еще о двух аналогичных преступлениях, о которых правоохранительные органы на тот момент не знали.
По данным следствия, с осени 1998 по июль 2005 года Чуплинский знакомился на улицах Новосибирска с молодыми женщинами (от 18 до 31 года), предлагал им провести совместно время и, при получении согласия, на личной машине увозил в безлюдные места, где убивал. У одной из своих жертв он также забрал мобильный телефон, которым пользовался в дальнейшем.
После этого маньяк для скрытия преступлений и своей причастности к ним расчленял тела жертв и выбрасывал части в разных местах города и его окрестностях, считают в СК. Впоследствии фрагменты женских тел были найдены на территории Новосибирска и Новосибирской области в районе обочин автодорог и стихийных свалок. На раскрытие преступлений потребовалось более десяти лет.
В СК также рассказали, что жертвы маньяка были схожи по возрасту, типажу, внешним характеристикам, кроме того, все они занимались проституцией на территории Новосибирска.
В феврале присяжные заседатели признали Чуплинского виновным в убийствах 19 женщин.
6 марта Новосибирский областной суд приговорил бывшего милиционера к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, а также взыскал с него по миллиону рублей в пользу четырех потерпевших. Оглашая приговор, судья сообщила, что судмедэкспертиза в целом признала Чуплинского вменяемым, он мог осознавать опасность своих действий.
Эксперты признали его склонным к гомицидомании (непреодолимое влечение к убийствам) и некросадизму, а также отмечали его «исключительную безжалостность» и «пренебрежение к чужой жизни».
Сам Чуплинский на суде отказался от признательных показаний, утверждая, что дал их под давлением: силовики якобы убедили его, что так можно обезопасить семью и включить родственников в программу госзащиты. После вынесения приговора о пожизненном заключении он заявил журналистам, что, «безусловно, будет его обжаловать».
Чуплинский не единственный маньяк, которого удалось поймать благодаря данным о его ДНК. В нынешнем году полиция США задержала серийного убийцу, которого разыскивали последние 40 лет.
Следователи вышли на 72-летнего бывшего офицера полиции Джозефа Джеймса Деанжело, сравнив ДНК с мест преступлений с образцами, присылаемыми гражданами на один из онлайн-сервисов, который предлагает построить свое генеалогическое древо, рассказал замначальника полиции округа Сакраменто Стив Гриппи.
Не вдаваясь в детали дела, он пояснил, что генетический профиль одного из родственников Деанжело вывел полицейских на него самого. Вычислив подозреваемого, детективы поняли, что его внешний вид, возраст и место проживания совпадают с данными преступника. Установив слежку за ним, полицейские смогли получить образцы его ДНК на оставленных им предметах, после чего арестовали Деанжело в его доме, где он проживал со своей дочерью и внучкой.
Полиция уже давно располагала образцами ДНК Деанжело, оставленными им на месте преступлений, однако без огромной базы данных, которая могла бы вычислить носителя ДНК, они были бесполезны в деле поимки преступника.
Страх перед неуловимым убийцей преследовал жителей Калифорнии с 1976 по 1986 год — от Сакраменто и Сан-Франциско до Лос-Анжелеса.
В те годы на его счет записали 12 убийств, по меньшей мере 45 изнасилований и ограбление более 120 домовладений, по словам полицейских, заранее тщательно просчитанных.
Убийца планировал преступления, изучал распорядок дня выбранных жертв, заранее проникал в дома, отпирал окна, чтобы затем вернуться. Во время одного из нападений убийца спрятался в туалете дома, и когда супруги заснули, вышел наружу и стал светить на них фонарем. Когда муж потянулся к спрятанному пистолету, преступник направил луч света на пули, которые он предварительно вынул.
Неуловимость, осведомленность о методах работы полиции и умение делать определенные узлы при связывании своих жертв навели правоохранителей на мысль, что тот ранее был военным или работал в полиции. Оба этих предположения оправдались.
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