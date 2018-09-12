В Белоруссии осудят россиянина за контрабанду долларов

В Белоруссии осудят россиянина за контрабанду 34 тысяч долларов

Уголовное дело возбуждено в Белоруссии в отношении россиянина, обвиняемого в попытке незаконно перевезти через границу 34 тысячи долларов в эквиваленте, еще двое граждан РФ будут привлечены к административной ответственности, сообщила в среду пресс-служба Гродненской региональной таможни Белоруссии.

"Попытки ввезти на территорию Евразийского экономического союза наличные денежные средства без декларирования обернулись для граждан Российской Федерации административной и уголовной ответственностью", — говорится в сообщении на сайте таможни.

По данным ведомства, россияне следовали из Литвы через пункт пропуска "Бенякони" на легковом автомобиле. Для прохождения границы они выбрали "зеленый" коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров, которые подлежат обязательному письменному декларированию.

"Однако сотрудниками Гродненской региональной таможни при проведении таможенных операций обнаружены в перемещаемом багаже водителя и двух пассажиров денежные средства в эквиваленте свыше 16 тысяч долларов, 21 тысяча долларов и 34 тысячи долларов соответственно", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что согласно таможенному законодательству ЕАЭС, при единовременном ввозе или вывозе денежных средств, превышающих в эквиваленте 10 тысяч долларов, они подлежат обязательному декларированию в письменной форме.

В отношении россиянина, перевозившего 34 тысячи долларов в эквиваленте, возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда", он задержан. Санкция статьи предусматривает штраф, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Двое других россиян будут привлечены к административной ответственности. Санкция статьи кодекса об административных правонарушениях республики предусматривает конфискацию незадекларированных денежных средств, которые превышают разрешенный лимит.