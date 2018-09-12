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На убившего грабителей своего дома завели дело
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В Татарстане завели дело на бизнесмена, убившего грабителей своего дома 

РИА Новости + ещё 6 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело заведено против бизнесмена Евгения Деданина, который убил двоих напавших на его дом грабителей, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
Ранее МВД по республике сообщило, что двое вооруженных грабителей в масках ворвались в дом 41-летнего бугульминского предпринимателя. Хозяин, оказывая нападавшим сопротивление, нанес им несколько ножевых ранений, в результате которых они скончались. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "разбой", задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 41-летнего Евгения Деданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны)", — сообщает СК.
Следственное управление отмечает, что в настоящее время установлены личности погибших — это жители Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 39-летний Владислав Колоярцев.
"По версии следствия, утром на территорию дома Деданина проникли трое злоумышленников, которые, угрожая пистолетами, накинулись на хозяев дома, а также находившегося у них в гостях приятеля, после чего всем связали руки. Деданину и его другу удалось расцепить повязки", — сообщает СУСК.
Во время завязавшейся драки хозяин дома схватил нож и нанес несколько ударов двум злоумышленникам, третий скрылся с места происшествия, однако через непродолжительное время был задержан, уточняет ведомство.
В настоящее время следователем проведен осмотр места преступления, назначены судебно-медицинские, судебно-генетические, судебно-баллистические, судебно-трасологические и судебно-психиатрическая экспертизы. Также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В отношении Деданина избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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