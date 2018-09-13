Ещё
Россиянин убил напавших на его дом разбойников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин убил напавших на его дом разбойников и получил уголовное дело 

Lenta.ru + ещё 22 49 минут назад
Фото: kazanreporter.ru
В отношении жителя города Бугульма (Республика Татарстан) Евгения Деданина, убившего напавших на его дом разбойников, возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
Дело возбуждено по части 1 статьи 108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»). В отношении Деданина избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что нападение на дом Деданина было совершено утром 12 сентября. Два человека ворвались в дом, и, угрожая огнестрельным оружием, связали 31-летнего хозяина, его жену и гостя. После этого злоумышленники потребовали деньги и записи с камер видеонаблюдения.
Тем не менее, хозяин дома сумел освободиться, схватил нож и напал на налетчиков. По словам источника, на записи с камер наблюдения видно, что нападавшие в процессе борьбы пытались стрелять в мужчину — но пистолет дал осечку. В результате хозяин дома убил обоих налетчиков, после чего вызвал полицию.
Один из них был опознан — это приезжий из Самарской области. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).
Последние новости
Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Разъяренная толпа набросилась на Жириновского. Видео Трамп выслушал критику Обамы и заснул
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны211
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью129
Путин обратился к военным605
Украина огласила план по уничтожению России1435
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья1
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
05:08
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью
Общество Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
01:11
Путин обратился к военным
Армия Войска
05:33
В машине родственника Хачатуряна прогремел взрыв
Происшествия
00:29
Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось
Интернет Наука и техника
03:26
Домогательство Вайнштейна попало на видео
Общество В мире
05:19
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение