Россиянин убил напавших на его дом разбойников и получил уголовное дело

В отношении жителя города Бугульма Республика Татарстан ) Евгения Деданина, убившего напавших на его дом разбойников, возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»). В отношении Деданина избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру» , что нападение на дом Деданина было совершено утром 12 сентября. Два человека ворвались в дом, и, угрожая огнестрельным оружием, связали 31-летнего хозяина, его жену и гостя. После этого злоумышленники потребовали деньги и записи с камер видеонаблюдения.

Тем не менее, хозяин дома сумел освободиться, схватил нож и напал на налетчиков. По словам источника, на записи с камер наблюдения видно, что нападавшие в процессе борьбы пытались стрелять в мужчину — но пистолет дал осечку. В результате хозяин дома убил обоих налетчиков, после чего вызвал полицию.

Один из них был опознан — это приезжий из Самарской области. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).