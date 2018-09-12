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В Ираке пять человек погибли при взрыве
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В Ираке пять человек погибли при взрыве 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Mehdi Fedouach
Пять человек погибли, 32 получили ранения при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля рядом с рестораном к северу от города Тикрит на севере Ирака, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения страны Сейфа аль-Бадра.
"Число погибших в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля рядом с местным рестораном "аль-Кальа" в районе эль-Хаджадж к северу от (города. — Прим. ред.) Тикрит достигло пяти человек, 32 пострадали", — заявил представитель ведомства.
Он добавил, что раненые были доставлены в местные больницы для получения лечения.
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