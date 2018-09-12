В Ираке пять человек погибли при взрыве

Фото: AFP 2018 / Mehdi Fedouach

Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя Пять человек погибли, 32 получили ранения при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля рядом с рестораном к северу от города Тикрит на севере Ирака , сообщает телеканалсо ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения страны Сейфа аль-Бадра. "Число погибших в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля рядом с местным рестораном "аль-Кальа" в районе эль-Хаджадж к северу от (города. — Прим. ред.) Тикрит достигло пяти человек, 32 пострадали", — заявил представитель ведомства. Он добавил, что раненые были доставлены в местные больницы для получения лечения.