На съемках российских фильмов выявлены хищения

Из Фонда кино похитили деньги, выделенные на производство несколько фильмов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре МВД.

В конце августа следственный отдел ОМВД по району Дорогомилово возбудил несколько дел по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В сентябре дела передали для дальнейшего расследования в УВД по Западному административному округу.

Сумму похищенного в МВД не уточнили. Особо крупным размером признается сумма ущерба от миллиона рублей.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на фильмы «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова».

Информированный источник сообщил «Интерфаксу» , что речь идет о сумме не менее 10 миллионов рублей.