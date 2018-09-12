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На съемках российских фильмов выявлены хищения
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На съемках российских фильмов выявлены хищения 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: фильм «Сны Севы Горелова»
Из Фонда кино похитили деньги, выделенные на производство несколько фильмов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре МВД.
В конце августа следственный отдел ОМВД по району Дорогомилово возбудил несколько дел по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В сентябре дела передали для дальнейшего расследования в УВД по Западному административному округу.
Сумму похищенного в МВД не уточнили. Особо крупным размером признается сумма ущерба от миллиона рублей.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на фильмы «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова».
Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что речь идет о сумме не менее 10 миллионов рублей.
Фонд кино был основан в январе 1995 года, его учредителем является правительство России. Фонд ежегодно распределяет более трех миллиардов рублей на поддержку отечественных фильмов.
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