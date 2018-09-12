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Российский создатель ролика «Джебхат ан-Нусры» получил срок
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Российский создатель пропагандистского ролика «Джебхат ан-Нусры» получил срок 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: AP
Приволжский окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения жителя Челябинска, воевавшего в Сирии на стороне террористов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным спецслужб, россиянин примкнул к действовавшим в Сирии незаконным вооруженным формированиям в составе международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).
«Он также принимал непосредственное участие в создании пропагандистского ролика, распространенного в интернете и оправдывающего деятельность террористической организации в Сирии, России и странах ЦАР», — говорится в сообщении.
Суд признал челябинца виновным по статьям 205.5 («Организация и участие в террористической организации») и 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).
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