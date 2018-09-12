Российский создатель ролика «Джебхат ан-Нусры» получил срок

Российский создатель пропагандистского ролика «Джебхат ан-Нусры» получил срок

Приволжский окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения жителя Челябинска , воевавшего в Сирии на стороне террористов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным спецслужб, россиянин примкнул к действовавшим в Сирии незаконным вооруженным формированиям в составе международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

«Он также принимал непосредственное участие в создании пропагандистского ролика, распространенного в интернете и оправдывающего деятельность террористической организации в Сирии, России и странах ЦАР», — говорится в сообщении.

Суд признал челябинца виновным по статьям 205.5 («Организация и участие в террористической организации») и 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).