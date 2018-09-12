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На разорившейся птицеферме индеек раздавили бульдозером
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На обанкротившейся птицеферме раздавили индеек бульдозером 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: страница «Новости Ростова|DonDay» во «ВКонтакте»
В Ростовской области водитель мини-будьдозера раздавил индеек на одной из ферм агропромышленного комплекса «Евродон». Видео инцидента опубликовал портал DonDay.
На кадрах видно, как водитель на высокой скорости давит разбегающихся птиц. Несколько раз он отъезжает и, набрав скорость, повторяет это действие.
По информации издания, предприятие находится в тяжелом финансовом положении: компания «Гранит» требует от Арбитражного суда Ростовской области признать комплекс банкротом.
В пресс-службе «Евродона» заявили, что видео может быть постановочным. Компания начала внутреннее расследование произошедшего.
Ранее из-за обвинения в жестоком обращении с животными был отстранен от службы монах скита Рождества Богородицы в Орловской области. На глазах 13-летнего мальчика он изрезал ножом домашнего пса, а через несколько дней на территории монастыря замучил еще двух коз.
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