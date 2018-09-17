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Российские школьники устроили факельное шествие
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Российские школьники устроили факельное шествие 

Lenta.ru + ещё 32 14 минут назад
Фото: РИА Новости
В Брянске ученики школы № 18 в 10-м микрорайоне устроили факельное шествие и митинг, приуроченные к 75-й годовщине освобождения области от немецко-фашистских захватчиков, передает «Брянск Today» в понедельник, 17 сентября.
В мероприятии также приняли участие родители школьников, преподаватели и местные жители. Они возложили цветы к памятнику жертвам Великой Отечественной войны.
Шествие произошло несколько дней назад.
17 сентября в Брянске отмечается одновременно День города и освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В нынешнем году, в честь двойного праздника в городе впервые проводится военный парад с участием тяжелой техники.
В мае 2016 года российские следователи изучили снимок с восьмиклассниками из Ростова-на-Дону, на котором они показывали жест, похожий на нацистской приветствие, и пришли к выводу, что ребята просто играли в «Покажи, где солнце». Однако со школьниками все равно провели воспитательные беседы с участием психолога.
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