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Семьи убитых Шебзухова и Жукова потребовали наказать заказчика
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Семьи убитых Шебзухова и Жукова потребовали наказать заказчика 

Рамблер 1 час назад
Фото: Росбалт
Родственники общественных деятелей из Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и Аслана Жукова, убитых в 2010 году, обратились к федеральным властям с требованием довести расследование их дела до конца. Об этом они рассказали на пресс-конференции в «Росбалте».
По словам брата Шебзухова, исполнители убийств ранее признались, что деньги им передал посредник по фамилии Копсергенов. Его задержали девять месяцев назад после семи лет поисков. Копсергенов дал показания о том, что нападение на Шебзухова ему заказал член Совета Федерации Рауф Арашуков. При этом, по словам родственников, дело с места не движется.
Также родственники жертв и адвокаты сообщили, что Расул Аджиев, признавшийся в убийстве Жукова, назвал заказчиком преступления члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. По мнению родственников убитых, политик пытался захватить власть в республике, а Шебзухов и Жуков отказались в этом участвовать, что и стало причиной их гибели.
«Аслан был лидером молодежной организации, и Арашуков предложил ему организовать молодежь и захватить Дом правительства», — заявила мать Жукова Роза.
Она добавила, что ее сын записал этот разговор на диктофон. По словам женщины, Жуков знал, что его «заказали», и даже сообщил об этом отцу.
Адвокат потерпевших Илья Лебедев заявил о «необоснованный волоките» по делу об убийстве.
«По обоим убийствам, волокита и замыливание общеизвестных фактов. На местном республиканском уровне эта проблема не решается», — заявил защитник, добавив, что заявление по этому поводу уже приняли в Следственном комитете.
Член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин пообещал приложить все усилия для содействия следствию на федеральном уровне, а депутат Госдумы Тамара Плетнева направила генпрокурору Юрию Чайке депутатский запрос в связи с «недостаточной реакцией правоохранительных органов».
Лидера молодежной организации «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова застрелили 14 марта 2010 года у его дома. Двенадцатого мая того же года в центре Чересска был убит Фраль Шебзухов, советник президента Карачаево-Черкесской республики. Сообщалось, что Шебзухова планировали назначить председателем правительства КЧР.
В августе 2018-го прокуратура Карачаево-Черкесии отказалась передавать в суд материалы дела в отношении Рустама Копсергенова, от которого убийцы Шебзухова якобы получили деньги. «Росбалт» сообщал, что Копсергенов и еще пять обвиняемых и свидетелей дали показания на Арашукова, но в материалах основного дела имя политика так и не появилось.
По мнению прокуратуры, следователи должны были проверить все показания, и либо привлечь Арашукова к ответственности, либо вынести постановление о его непричастности.
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