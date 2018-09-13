Командир лайнера слег с инфарктом на подлете к Москве

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Командир сирийского самолета потерял сознание незадолго до посадки в Москвы . Лайнер самостоятельно приземлил второй пилот. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта Внуково. Вечером в среду, 12 сентября, экипаж самолета, выполнявшего рейс Дамаск — Москва, подал сигнал бедствия. Их командиру стало плохо с сердцем. «Сознание командира было спутанным, управлять самолетом он уже не мог. Второй пилот заверил в достаточной квалификации для совершения посадки в одиночку», — рассказал источник. Он решил не уходить на запасной аэродром, а сесть, как и предполагалось, во Внуково . В итоге лайнер без проблем приземлился. Никто из пассажиров не пострадал. На летном поле борт встретили реаниматологи. Медики диагностировали у командира обширный инфаркт миокарда. Его госпитализировали в одну из московских клиник.