Дети лопатами разгромили ночной клуб в Крыму

Крымские школьники с лопатами разгромили ночной клуб. Об этом «Крымскому информационному агентству» рассказал владелец заведения.

По словам Владимира Геберлейна, два дня назад двое вооруженных лопатами «малолетних детей» — ученики третьего и шестого классов — ворвались в его клуб «Галерея», который расположен в селе Петровка, и стали крушить все, что видели.

«После этого дети все залили пеной из огнетушителей, сели на диван и пили "Пепси-колу"», — пожаловался он.

Геберлейн отметил, что за день до разгрома «Галереи», которая не работает уже три месяца, те же дети проникли в клуб и попытались опустошить находящийся внутри сейф, который оказался уже пустым.

По словам владельца заведения, школьники отрицают свою причастность к погрому, хотя были пойманы с поличным и засняты камерами наблюдения. Геберлейн оценил понесенный им ущерб в два миллиона рублей. В настоящее время с детьми и их родителями работает полиция.