Школа рухнула во время уроков

Школа в Иркутской области обрушилась во время уроков

Директор школы рассказала IRK.ru, что вопрос с переходом решается давно, а родители уже писали жалобу на имя губернатора. «Этот пролет уже давно огорожен, по нему ничего не решается», — отметила директор

5/5 Директор школы рассказала IRK.ru, что вопрос с переходом решается давно, а родители уже писали жалобу на имя губернатора. «Этот пролет уже давно огорожен, по нему ничего не решается», — отметила директор

Занятия теперь могут могут перенесли в здание социально-культурного центра или здание администрации

4/5 Занятия теперь могут могут перенесли в здание социально-культурного центра или здание администрации

Отмечается, что школьники в результате ЧП не пострадали, при этом учебный процесс был приостановлен, а детей распустили по домам

3/5 Отмечается, что школьники в результате ЧП не пострадали, при этом учебный процесс был приостановлен, а детей распустили по домам

По данным МЧС, эта часть здания была признана аварийной еще в 2009-м году и была закрыта для доступа

2/5 По данным МЧС, эта часть здания была признана аварийной еще в 2009-м году и была закрыта для доступа

В селе Уян Куйтунского района Иркутской области произошло обрушение части местной школы, когда там шли уроки. На сайте ГУ МЧС по региону сообщается, что переход между двумя крыльями кирпичного здания средней школы упал из-за разрушения одной поддерживающей колонны

1/5 В селе Уян Куйтунского района Иркутской области произошло обрушение части местной школы, когда там шли уроки. На сайте ГУ МЧС по региону сообщается, что переход между двумя крыльями кирпичного здания средней школы упал из-за разрушения одной поддерживающей колонны

сайте ГУ МЧС по региону сообщается, что переход между двумя крыльями кирпичного здания средней школы упал из-за разрушения одной поддерживающей колонны. По данным МЧС, эта часть здания была признана аварийной еще в 2009-м году и была закрыта для доступа. В селе Уян Куйтунского района Иркутской области произошло обрушение части местной школы, когда там шли уроки. НаГУ МЧС по региону сообщается, что переход между двумя крыльями кирпичного здания средней школы упал из-за разрушения одной поддерживающей колонны. По данным МЧС, эта часть здания была признана аварийной еще в 2009-м году и была закрыта для доступа.

Отмечается, что школьники в результате ЧП не пострадали, при этом учебный процесс был приостановлен, а детей распустили по домам. Занятия теперь могут могут перенесли в здание социально-культурного центра или здание администрации.

Директор школы рассказала IRK.ru, что вопрос с переходом решается давно, а родители уже писали жалобу на имя губернатора. «Этот пролет уже давно огорожен, по нему ничего не решается», — отметила директор.