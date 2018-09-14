В Омске нашли мать похищенного цыганкой подростка

В Омске нашли мать подростка, вывезенного цыганкой в Волгоград

Ранее сообщалось, что жительница Волгограда обратилась в полицию по поводу 15-летнего подростка, который рассказал ей, что долгое время живет с неродными людьми. Полиция установила, что мальчика вывезла в 2010 году цыганка из Омска в Волгоград, ребенок не умеет читать и писать. СК в связи с этим проводит проверку.

"В настоящее время установлено, что в 2000 году в Омске 37-летняя женщина познакомилась с мужчиной цыганской национальности, с которым стала сожительствовать. В 2003 году у них родился общий сын, а в 2006 после продажи дома, принадлежащего официальной супруге ее сожителя, они стали проживать все вместе", — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Когда муж женщин умер, мать подростка оставила ребенка цыганке и ушла жить с другим мужчиной. Сына омичка за эти годы, по информации следствия, не искала. "В настоящее время биологическая мать подростка благодарна женщине, воспитавшей ее ребенка, и хочет забрать его с собой в Омск", — уточняет в релизе ведомство.