Ещё
В Омске нашли мать похищенного цыганкой подростка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске нашли мать подростка, вывезенного цыганкой в Волгоград 

РИА Новости + ещё 20 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Родная мать подростка, которого в детстве вывезла цыганка из Омска в Волгоград, рада, что сын нашелся, и хочет забрать его домой, сообщает в пятницу следственное управление СК России по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что жительница Волгограда обратилась в полицию по поводу 15-летнего подростка, который рассказал ей, что долгое время живет с неродными людьми. Полиция установила, что мальчика вывезла в 2010 году цыганка из Омска в Волгоград, ребенок не умеет читать и писать. СК в связи с этим проводит проверку.
"В настоящее время установлено, что в 2000 году в Омске 37-летняя женщина познакомилась с мужчиной цыганской национальности, с которым стала сожительствовать. В 2003 году у них родился общий сын, а в 2006 после продажи дома, принадлежащего официальной супруге ее сожителя, они стали проживать все вместе", — говорится в сообщении СУ СКР по региону.
Когда муж женщин умер, мать подростка оставила ребенка цыганке и ушла жить с другим мужчиной. Сына омичка за эти годы, по информации следствия, не искала. "В настоящее время биологическая мать подростка благодарна женщине, воспитавшей ее ребенка, и хочет забрать его с собой в Омск", — уточняет в релизе ведомство.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева сообщала РИА Новости, что если по каким-то причинам подросток не сможет отправиться к родной матери, то он может быть определен в детский дом или в замещающую семью.
Последние новости
Петров и Боширов рассказали, как живут и чем зарабатывают на жизнь Трамп неожиданно подписал указ, выгодный для России Британия ответила на заявление Путина по делу Скрипалей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымскому мосту предрекли разрушение259
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста366
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ129
Умер народный артист Михаил Асафов20
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Украина
00:31
Маликов теряет зрение
Шоу-бизнес
00:45
В Москве избили американского рэпера
Шоу-бизнес Происшествия
07:00
Запад отреагировал на интервью «отравителей»
Политика
00:47
Прилепин прояснил ситуацию с разоружением своего батальона
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение