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Погром в клубе в Крыму заинтересовал полицию
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Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии
Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии

Полиция начала проверку после погрома в ночном клубе в Крыму 

ТАСС + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция Крыма проводит проверку в связи с погромом в ночном клубе в селе Петровка Красногвардейского района, который устроили два несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МВД по региону.
"По заявлению владельца клуба, полицией проводится проверка [по факту] нанесения ущерба ночному клубу, совершенному двумя несовершеннолетними девяти и 13-и лет в ночь с 9 на 10 сентября", — сообщили в пресс-службе.
По словам собеседницы агентства, несовершеннолетние, предположительно, проникли в помещение наработавшего клуба и с помощью лопат разбили аппаратуру, мебель, посуду.
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