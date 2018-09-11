Погром в клубе в Крыму заинтересовал полицию

Полиция начала проверку после погрома в ночном клубе в Крыму

Полиция Крыма проводит проверку в связи с погромом в ночном клубе в селе Петровка Красногвардейского района, который устроили два несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МВД по региону. "По заявлению владельца клуба, полицией проводится проверка [по факту] нанесения ущерба ночному клубу, совершенному двумя несовершеннолетними девяти и 13-и лет в ночь с 9 на 10 сентября", — сообщили в пресс-службе. По словам собеседницы агентства, несовершеннолетние, предположительно, проникли в помещение наработавшего клуба и с помощью лопат разбили аппаратуру, мебель, посуду.