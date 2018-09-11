Бизнесмен сходил в спортивный зал и умер

В одном из фитнес-клубов Перми умер 54-летний предприниматель, сообщают местные СМИ.

Известно, что мужчина сходил в спортивный зал, затем поплавал в бассейне и пошел в турецкий хамам. Там его в бессознательном состоянии обнаружили сотрудники бизнес-центра.

Прибывшая на место бригада скорой помощи смогла лишь констатировать смерть. По предварительным данным, причиной смерти бизнесмена стала остановка сердца.

Как сообщают СМИ, мужчина был юристом и заместителем начальника одного из отделов краевой контрольно-счетной палаты.