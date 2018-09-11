Ребенок не захотел идти в школу и убил бабушку

Ребенок не хотел идти в школу и убил бабушку

Школьник несколько дней не посещал занятия, из-за чего ругался с бабушкой. Утром 7 сентября подросток снова заявил, что не пойдет в школу, последовала ссора, в результате которой внук схватил нож и нанес родственнице несколько ударов. От полученных ранений женщина скончалась.

Испугавшись содеянного, подросток несколько дней не выходил из дома. В полицию обратилась мать юноши, которая вернулась с отдыха и застала сына в квартире с мертвой бабушкой.