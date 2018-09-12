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В Сочи загорелся рейсовый автобус
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В Сочи загорелся рейсовый автобус 

ТАСС + ещё 26 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Рейсовый автобус Адлер — Ставрополь загорелся на трассе в Сочи в среду утром, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю.
"В 07:30 12 сентября 2018 года поступила информация о возгорании рейсового автобуса в районе поселка Дагомыс муниципального образования город-курорт Сочи, следовавшего по маршруту № 505 Адлер — Ставрополь", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, возгорание было ликвидировано в 07:52. Согласно предварительным сведениям, пожар произошел в моторном отсеке. Из автобуса эвакуировали 12 человек.
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