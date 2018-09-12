В Сочи загорелся рейсовый автобус

Рейсовый автобус Адлер — Ставрополь загорелся на трассе в Сочи в среду утром, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС по Краснодарскому краю.

"В 07:30 12 сентября 2018 года поступила информация о возгорании рейсового автобуса в районе поселка Дагомыс муниципального образования город-курорт Сочи, следовавшего по маршруту № 505 Адлер — Ставрополь", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, возгорание было ликвидировано в 07:52. Согласно предварительным сведениям, пожар произошел в моторном отсеке. Из автобуса эвакуировали 12 человек.