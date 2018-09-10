В Сочи расстрелян криминальный авторитет

В Сочи расстреляли криминального авторитета

Сочи неизвестные попытались застрелить криминального авторитета Давида Карселадзе, известного по прозвищу Калатоза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, уроженец Грузии попал в реанимацию. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Покушение на мужчину было совершено на Буковой улице. Стреляли в Карселадзе двое, в итоге две пули попали ему в грудь.

В 2004 году Калатоза был задержан в Грузии в результате спецоперации. Георгий Барамидзе , занимавший тогда пост главы МВД страны, заявил, что Калатоза «наводил ужас не только на бизнесменов, но и на представителей криминального мира».

Министр заявлял, что задержанный может быть связан с различными тяжкими преступлениями: убийствами, похищениями людей, рэкетом в сфере транспорта, вымогательством и давлением на различных бизнесменов.

СМИ сообщали, что позже Карселадзе переехал из Грузии в Россию и получил российское гражданство.