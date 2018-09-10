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В Сочи расстрелян криминальный авторитет
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В Сочи расстреляли криминального авторитета 

Рамблер + ещё 11 2 часа назад
Фото: public domain
В Сочи неизвестные попытались застрелить криминального авторитета Давида Карселадзе, известного по прозвищу Калатоза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, уроженец Грузии попал в реанимацию. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Покушение на мужчину было совершено на Буковой улице. Стреляли в Карселадзе двое, в итоге две пули попали ему в грудь.
В 2004 году Калатоза был задержан в Грузии в результате спецоперации. Георгий Барамидзе, занимавший тогда пост главы МВД страны, заявил, что Калатоза «наводил ужас не только на бизнесменов, но и на представителей криминального мира».
Министр заявлял, что задержанный может быть связан с различными тяжкими преступлениями: убийствами, похищениями людей, рэкетом в сфере транспорта, вымогательством и давлением на различных бизнесменов.
СМИ сообщали, что позже Карселадзе переехал из Грузии в Россию и получил российское гражданство.
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