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Полиция проверит потасовку с Жириновским
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Полиция начала проверку после потасовки с Жириновским на митинге в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция проводит проверку по заявлению украинца, который утверждает, что его на митинге в Москве ударил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В воскресенье на Пушкинской площади прошла несогласованная акция. По данным МВД РФ, в ней участвовали порядка 2 тысяч человек. Митинг посетил лидер ЛДПР, чтобы пообщаться с присутствующими. Однако в адрес политика посыпались оскорбления, после чего завязалась потасовка. Депутат Василий Власов (ЛДПР), бывший на месте происшествия, рассказал РИА Новости, что инцидент обошелся без эксцессов. Жириновский позже заявил, что его "оскорбляли хулиганы".
"Поступил материал проверки по заявлению гражданина 1980 года рождения, жителя Луганской области, о том, что на Пушкинской площади его ударил по лицу депутат Госдумы Жириновский", — сказал собеседник агентства.
По словам источника, в данный момент полицейские проверяют, есть ли в действиях Жириновского признаки преступления.
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