Ещё
Пропала рассказавшая о вбросах бюллетеней студентка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пропала рассказавшая о вбросах бюллетеней студентка 

Lenta.ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: Центр справедливости / YouTube
Студентка Калмыцкого государственного университета Айса Хулаева, опубликовавшая видео о вбросе бюллетеней на выборах 9 сентября в республиканском поселке Приманыч, пропала, сообщает «Кавказский узел».
«Мы знаем, что ее запугали, требовали от нее каких-то опровержений», — заявил представитель калмыцкого отделения «Справедливой России» Павел Манжиков.
Партия обращалась в МВД и прокуратуру Калмыкии с просьбой обеспечить безопасность девушки.
По его данным, в последний раз ее видели в кабинете следователя, куда ее вызвали во время проверки видео. На связь Хулаева перестала выходить 10 сентября, после чего номер ее телефона перестал обслуживаться. По информации «Кавказского узла», в вузе девушке угрожали отчислением.
9 сентября, в единый день голосования в 80 регионах страны, Хулаева опубликовала на YouTube видео, на котором женщина и мужчина в присутствии другой женщины в закрытом помещении достают из сумки пачки бюллетеней и быстро бросают их в урну для голосования. Глава ЦИК Элла Памфилова и региональное управление Следственного комитета начали проверку инцидента. Ролик посмотрели свыше 80 тысяч раз, а саму студентку начали называть в соцсетях «калмыцкой Жанной Д'Арк».
Последние новости
Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Разъяренная толпа набросилась на Жириновского. Видео Трамп выслушал критику Обамы и заснул
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию призвали сделать страной-изгоем527
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление206
Отказ Японии Путину, саботаж на МКС и другие события дня28
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты5
Путин нанес удар по фантазиям британцев582
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
02:14
В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв
Происшествия
01:19
Украина решила превратить Крым в пустыню
Общество
00:19
Москву резко накроют холода
Погода Новости Москвы
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
06:07
Опубликовано фото возможного убийцы Захарченко
В мире
00:52
Британия не смогла найти «российский след»
В мире
05:35
В Минобороны поведали об обмане в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение