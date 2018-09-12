Пропала рассказавшая о вбросах бюллетеней студентка

Студентка Калмыцкого государственного университета Айса Хулаева, опубликовавшая видео о вбросе бюллетеней на выборах 9 сентября в республиканском поселке Приманыч, пропала, сообщает «Кавказский узел».

«Мы знаем, что ее запугали, требовали от нее каких-то опровержений», — заявил представитель калмыцкого отделения «Справедливой России» Павел Манжиков.

Партия обращалась в МВД и прокуратуру Калмыкии с просьбой обеспечить безопасность девушки.

По его данным, в последний раз ее видели в кабинете следователя, куда ее вызвали во время проверки видео. На связь Хулаева перестала выходить 10 сентября, после чего номер ее телефона перестал обслуживаться. По информации «Кавказского узла», в вузе девушке угрожали отчислением.