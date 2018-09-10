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В Москве арестовали турецкого бизнесмена
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В Москве арестовали турецкого бизнесмена 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Тверской суд Москвы арестовал турецкого предпринимателя Селима Куртулмуша и еще четверых человек по обвинению в незаконной банковской деятельности, сообщил РИА Новости его адвокат Дагир Хасавов.
"Мой подзащитный находится под домашним арестом. Его следственные органы признают как руководителя этнической преступной группы, объединенных для совершения незаконных банковских операций. Я считаю данное задержание ошибкой, уголовное дело в отношении него должно быть прекращено, в виду того, что он не является учредителем компаний, которые фигурирует в рамках дела, есть еще четверо арестованных", — рассказал Хасавов.
По его словам, Куртулмуша и остальных фигурантов обвиняют в незаконной банковской деятельности.
По делу назначены экспертизы. Адвокат рассказал, что задержание прошло в августе.
"Пока о следственных действиях сказать особо нечего, в течение года была прослушка, обнаружены какие-то компании, кто-то кому-то передавал деньги, и следственные органы ошибочно посчитали, что мой подзащитный и остальные фигуранты имели 11% дохода от этой незаконной банковской деятельности", — отметил он.
Хасавов добавил, что бизнесмены пострадали в связи с отсутствием норм в российском законодательстве, регулирующих исламский банкинг.
"Движение товаров есть в крупных рынках — Садовод, Люблино, туда же товары приходят на реализацию. Если говорить о турках, то на 40% упала лира, то товары сюда идут по одной цене, и как вернуть деньги, конвертации нет, и в России тоже рубль не стабильный, и на передний план выдвигаются мусульманские банкиры", — сказал защитник.
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