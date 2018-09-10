В Москве арестовали турецкого бизнесмена

"Мой подзащитный находится под домашним арестом. Его следственные органы признают как руководителя этнической преступной группы, объединенных для совершения незаконных банковских операций. Я считаю данное задержание ошибкой, уголовное дело в отношении него должно быть прекращено, в виду того, что он не является учредителем компаний, которые фигурирует в рамках дела, есть еще четверо арестованных", — рассказал Хасавов.

По его словам, Куртулмуша и остальных фигурантов обвиняют в незаконной банковской деятельности.

По делу назначены экспертизы. Адвокат рассказал, что задержание прошло в августе.

"Пока о следственных действиях сказать особо нечего, в течение года была прослушка, обнаружены какие-то компании, кто-то кому-то передавал деньги, и следственные органы ошибочно посчитали, что мой подзащитный и остальные фигуранты имели 11% дохода от этой незаконной банковской деятельности", — отметил он.

Хасавов добавил, что бизнесмены пострадали в связи с отсутствием норм в российском законодательстве, регулирующих исламский банкинг.