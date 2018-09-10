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Украинский пенсионер расстрелял детей
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На Украине пенсионер открыл огонь по играющим детям 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
На Украине пенсионер открыл стрельбу по детям из самодельного оружия, три человека пострадали. Об этом сообщает УНИАН.
Это произошло в поселке городского типа Новая Одесса в Николаевской области в воскресенье, 9 сентября. Около 17.00 в полицию поступило сообщение, что 68-летний местный житель выстрелил по играющимся детям из самодельного оружия. Пострадали 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9 и 5 лет. Стрелявший также получил травмы.
Все пострадавшие доставлены в больницу, остатки самодельного оружия направлены на экспертное исследование.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», решается вопрос о задержании мужчины. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
В марте 88-летний житель Чикаго, страдающий слабоумием, выстрелил в проститутку, которая потребовала заплатить ей за услуги 20 долларов. В Туле 70-летний мужчина стрелял из охотничьего ружья в воздух, чтобы распугать игравших во дворе детей.
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