Суд арестовал участников митинга в Волгограде

Суд арестовал двух участников несанкционированного митинга в Волгограде

Центральный районный суд арестовал двух участников несанкционированного митинга в Волгограде 9 сентября, дело еще троих будет рассмотрено 27 сентября, сообщили РИА Новости в суде.

"Двоих участников — девушку и мужчину — признали виновными по части 8 статьи 20.2 КоаП ("повторное совершение административного правонарушения", "участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании" — ред.), по решению суда их арестовали вечером 9 сентября. Девушку, как одного из организаторов, арестовали на 15 суток, молодого человека — на пять суток", — сообщили РИА Новости в Центральном суде Волгограда.

По данным на сайте суда, 9 сентября рассматривалось дело в отношении Анастасии Семеновой , именно ей дали 15 суток административного ареста. Ранее, как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Семенову уже задерживали за аналогичное правонарушение в Санкт-Петербурге.

"Дела еще трех участников несанкционированного митинга в Волгограде будут рассмотрены 27 сентября 2018 года, их обвиняют по ч.5 статьи 20.2 КоаП ("нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" — ред.)", — сообщили РИА Новости в суде.

Им грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Волгограде в воскресенье состоялся несанкционированный митинг. По информации администрации города, мэрия отказала в проведении публичного мероприятия на площади Ленина из-за работ по благоустройству на этой территории. По окончании несанкционированного шествия корреспондент РИА Новости стала очевидцем того, как двоих участников акции задержали и доставили в отделение полиции.