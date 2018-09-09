В «Макдоналдсе» в Алабаме произошла стрельба

Полиция США сообщила о стрельбе в «Макдоналдсе» в Алабаме

По меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения при стрельбе в ресторане «Макдоналдс» в американском штате Алабама.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию.

JUST IN: Shooting at Alabama McDonald’s leaves 1 dead, 4 wounded, police say https://t.co/JkN2L4Oy4T— Fox News (@FoxNews) 9 сентября 2018 г.

Отмечается, что стрельба произошла в ресторане недалеко от здания университета в городе Оберн.

По предварительной информации, перед стрельбой в ресторане произошла потасовка, подчеркнули в полиции.

В сообщении Обернского университета говорится, что «в настоящее время нет признаков угроз сообществу кампуса» университета.