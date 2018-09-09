В «Макдоналдсе» в Алабаме произошла стрельба

По меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения при стрельбе в ресторане «Макдоналдс» в американском штате Алабама.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию.
JUST IN: Shooting at Alabama McDonald’s leaves 1 dead, 4 wounded, police say https://t.co/JkN2L4Oy4T— Fox News (@FoxNews) 9 сентября 2018 г.
Отмечается, что стрельба произошла в ресторане недалеко от здания университета в городе Оберн.
По предварительной информации, перед стрельбой в ресторане произошла потасовка, подчеркнули в полиции.
В сообщении Обернского университета говорится, что «в настоящее время нет признаков угроз сообществу кампуса» университета.