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В «Макдоналдсе» в Алабаме произошла стрельба
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Полиция США сообщила о стрельбе в «Макдоналдсе» в Алабаме 

RT на русском + ещё 2 48 минут назад
Фото: Reuters
По меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения при стрельбе в ресторане «Макдоналдс» в американском штате Алабама.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию.
Отмечается, что стрельба произошла в ресторане недалеко от здания университета в городе Оберн.
По предварительной информации, перед стрельбой в ресторане произошла потасовка, подчеркнули в полиции.
В сообщении Обернского университета говорится, что «в настоящее время нет признаков угроз сообществу кампуса» университета.
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