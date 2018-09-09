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21 человек погиб в авиакатастрофе в Южном Судане
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В Южном Судане упал самолет, погиб 21 человек 

Газета.Ru + ещё 7 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пассажирский самолет упал в озеро в центральной части Южного Судана, 21 человек погиб, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
Как сообщил агентству министр информации города Йироль Табан Абель Агек (Taban Abel Aguek), самолет, рассчитанный на 19 мест, летел из столицы Южного Судана, города Джуба. По его словам, в результате крушения выжили три человека — шестилетний мальчик и двое мужчин. Сколько точно человек находилось на борту, не сообщается.
По данным агентства Рейтер, в результате аварии выжил врач из Италии, который работал на одну из некоммерческих организацией, действующих в регионе. Сейчас он находится в больнице города Йироль, ему делают операцию.
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