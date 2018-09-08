Озвучены новые факты по делу Скрипалей

Отравление через Женеву: новые факты по делу Скрипалей

Минобороны РФ Британские СМИ написали, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, последние два года около 30 раз летали в Европу, чаще всего — в Женеву. В швейцарский город они совершили шесть поездок и провели там около шести недель.

Двое россиян — Александр Петров и Руслан Боширов — которых британское следствие подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, с сентября 2016 года по март 2018 года около 30 раз летали в Европу, чаще всего — в Женеву.

По данным источника The Daily Telegraph в британском правительстве, мужчины ездили в Европу как вдвоем, так и поодиночке. В Женеву они совершили шесть поездок и провели в швейцарском городе около шести недель. При этом, как пишет газета, после того как в марте мужчины уехали из Лондона, их загранпаспорта больше не использовались.

В публикации уточняется, что наиболее часто мужчины летали рейсами «Аэрофлота» . Источник издания в британском правительстве заявил, что в настоящее время необходимо выяснить, с кем подозреваемые встречались в Швейцарии . По его словам, это имеет «ключевое значение для идущего расследования».

Днем ранее The Daily Telegraph сообщал, что Петров и Боширов выдавали себя за предпринимателей, чтобы получить британскую визу, за которой обращались в консульство в Санкт-Петербурге

По данным издания, россияне сообщили представителям Великобритании , что работают в сфере международной торговли, предъявили визитки и данные о банковских счетах, согласно которым их активы оценивались в несколько тысяч фунтов стерлингов.

Газета также напомнила, что, по мнению британских властей, обвиняемые по делу Скрипалей мужчины пребывали на территории страны под вымышленными именами. Предполагается, что спецслужбам Великобритании известны их настоящие имена, отмечал The Daily Telegraph.

За день до этого Великобритания, Канада, США, Франция и ФРГ выпустили совместное коммюнике, в котором заявили о солидарном присоединении к версии британского следствия, согласно которой ответственность за отравление Скрипалей в британском городе Солсбери в марте нынешнего года лежит на России.

«Мы вновь заявляем о нашем возмущении применением химического нервного агента, известного как «Новичок», в Солсбери 4 марта.

Мы приветствуем прогресс, достигнутый в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипалей, и приняли к сведению выдвинутые вчера обвинения по данному делу в отношении двоих человек. Мы высоко оцениваем работу британской полиции и всех тех, кто участвует в этом расследовании», — указывается в сообщении.

Помимо этого, в комментарии подчеркивается приверженность версии Лондона о том, что отравление совершили двое «сотрудников ГРУ» — Александр Петров и Руслан Боширов.

«Мы полностью уверены в британской версии, что оба подозреваемых являются офицерами российской военной разведки, также известной как ГРУ, и что эта операция почти наверняка была одобрена на высшем правительственном уровне. Мы уже предприняли совместные действия, чтобы пресечь деятельность ГРУ посредством самой крупной в истории коллективной высылки нелегальных сотрудников [российской] разведки», — сообщила коалиция.

В заключение в послании содержится обещание усиливать свою политику по принятому вектору.

«Последние события еще больше усиливают наше намерение продолжать разрушать враждебную деятельность зарубежных разведывательных сетей на наших территориях, поддерживать запрет на химическое оружие, защищать наших граждан и защищать себя от всех форм злонамеренной деятельности со стороны других государств», — резюмируется коммюнике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это указал, что Россия не имеет ничего общего с предполагаемым отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери и что какие-либо обвинения в адрес российского руководства являются недопустимыми.

Чуть ранее Британия опубликовала снимки подозреваемых, которых Лондон называет «сотрудниками ГРУ». Судя по фото, 2 марта в 16.22 по местному времени они прибыли в аэропорт Гэтвик в Западном Сассексе. Утром 4 марта камера на железнодорожной станции в Солсбери зафиксировала, как двое мужчин покидают здание вокзала.

Позже они были замечены на Уилтон роуд в Солсбери — за несколько минут до отравления Скрипалей. В тот же день Боширов и Петров отправились в Лондон и в последний раз попали в объективы камер наблюдения уже в столичном аэропорту Хитроу.

Мария Захарова. Опубликованные следователями материалы вызывают массу вопросов — на нестыковки вскоре указала официальный представитель МИД России

Она отметила, что на кадрах, сделанных в аэропорту Гэтвик, показано, что оба подозреваемых проходят мимо камеры одновременно — в 16:22:43. По словам Захаровой, это наводит на мысль, что время съемки было попросту наложено на скриншоты.