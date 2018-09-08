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В Москве произошла массовая драка
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В Москве произошла массовая драка 

Рамблер 48 минут назад
Активисты движения «Лев Против» спровоцировали массовую драку вечером 7 сентября на Болотной площади в Москве.
Пострадали пять человек, в том числе две девушки. Как сообщает «МК», около 21.30 активисты начали выяснять отношения с неким мужчиной. В ход пошли газовые баллончики, затем началась драка, в которой принимали участие около 20 человек. Пятеро пострадавших, в возрасте от 18 до 22 лет, получили травмы головы и сотрясение головного мозга. Три человека госпитализированы. Один обратился в медучреждение позже.
Полиция проводит проверку по факту инцидента.
Движение «Лев Против» было создано бывшим участником проектов «Стоп-Хам» и «Оккупай-Педофиля» Михаилом Лазутиным. Основная идея проекта — борьба с гражданами, распивающими алкогольные напитки и курящими в парках, скверах, на пляжах, детских площадках. Его участники довольно жестко выясняют отношения с оппонентами: бьют их, толкаются и оскорбляют.
Проект неоднократно получал гранты от государства, В частности, в 2014 и 2015 году на суммы в 5 и 7 миллионов рублей соответственно
Проект позиционировали как «популярный и эффективный формат работы социальных активистов совместно с органами власти и правопорядка в области профилактики нарушений „Закона о курении“ „путем общественного контроля и порицания нарушителей“.
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