Появилась новая версия убийства соратника Березовского

У британской полиции появилась новая версия убийства Глушкова, пишут СМИ

По данным газеты, следствие полагает, что в ноябре 2013 года двое неизвестных мужчин из России предприняли попытку отравить Глушкова. В связи с этим данный инцидент повторно изучают в рамках расследования его убийства, пишет Guardian.

Как сообщает издание, Глушков рассказывал друзьям, что впервые встретил двух россиян в аэропорту в Нидерландах . Вторая встреча, по данным газеты, произошла во время его поездки в Бристоль , где он согласился выпить с ними шампанское в отеле. Газета также пишет, что потом Глушков сообщил сотруднику "скорой помощи" Киту Карру, который обследовал его следующим утром, что он ненадолго куда-то вышел, и, вернувшись, выпил еще шампанского. Следующее, что он помнит, как очнулся на полу в номере отеля, где его обнаружил Карр. Глушков считал, что его отравили эти двое россиян, утверждает газета.

По словам Карра, когда Глушков рассказывал это, в комнате также находились двое полицейских, которые скептически отнеслись к его версии о попытке отравления, отмечается в статье. Тогда полиция провела расследование, но никаких обвинений выдвинуто не было, пишет Guardian.

Пока по делу убийства экс-замгендиректора "Аэрофлота" не было подозреваемых, однако теперь следствие работает над версией, что "Глушков, как Скрипали, мог стать жертвой профессионального убийцы или убийц", пишет издание.