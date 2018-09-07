В Москве вынесли приговор экс-сотрудникам ФМС

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор бывшим сотрудникам Федеральной миграционной службы (ФМС) за организацию незаконной миграции, сообщает Агентство "Москва"

Директор охранно-детективного агентства "Легион" Владимир Сульдин — к четырем годам тюрьмы, безработныйо Виталий Куцар — к четырем годам шести месяцам лишения свободы. Бывшая паспортист Елена Дервиз приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Как установил суд, с января по март 2015 года гендиректор коммерческой организации, осужденная ранее, вместе с Антоновым создали организованную преступную группу для организации незаконной миграции иностранцев на территорию РФ. В организацию они привлекли Сульдина, Куцара, Дервиз и Кузьмина.

Сообщники брали от 50 до 300 тысяч рублей за свои услуги. и необходимые документы у людей, желающих получить гражданство РФ. Затем Сульдин передавал Дервиз документы люжей, желавших получить российское гражданство. Та вносила в них подложные сведения о регистрации, а также помещала подложные подтверждающие документы в архив учреждения, где работала.

Затем документы передавались Кузьмину, который заверял подписи от имени иностранных граждан в заявлениях о выдаче паспорта, не идентифицировав их личность, после чего направлял документы в УФМС России по Москве.

Антонов, в свою очередь, содействовал прохождению документов, оказывая незаконное влияние на сотрудников нижестоящего подразделения ФМС. Он требовал предоставления по этим документам гражданства РФ иностранным гражданам в кратчайшие сроки, обеспечивая таким образом сокрытие подложности сведений о их незаконной регистрации.

В результате преступных действий один иностранный гражданин незаконно получил паспорт РФ, незаконное документирование паспортами РФ других иностранцев удалось пресечь.