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В Москве вынесли приговор экс-сотрудникам ФМС
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В Москве вынесли приговор экс-сотрудникам ФМС 

Москва24 + ещё 4 33 минуты назад
Фото: Москва24
Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор бывшим сотрудникам Федеральной миграционной службы (ФМС) за организацию незаконной миграции, сообщает Агентство "Москва".
Бывший главный специалист-эксперт управления внешних связей ФМС России Олег Антонов приговорен к шести годам тюрьмы, экс-начальник ОУФМС России по Москве по району Филевский парк Михаил Кузьмин — к четырем годам.
Директор охранно-детективного агентства "Легион" Владимир Сульдин — к четырем годам тюрьмы, безработныйо Виталий Куцар — к четырем годам шести месяцам лишения свободы. Бывшая паспортист Елена Дервиз приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Как установил суд, с января по март 2015 года гендиректор коммерческой организации, осужденная ранее, вместе с Антоновым создали организованную преступную группу для организации незаконной миграции иностранцев на территорию РФ. В организацию они привлекли Сульдина, Куцара, Дервиз и Кузьмина.
Сообщники брали от 50 до 300 тысяч рублей за свои услуги. и необходимые документы у людей, желающих получить гражданство РФ. Затем Сульдин передавал Дервиз документы люжей, желавших получить российское гражданство. Та вносила в них подложные сведения о регистрации, а также помещала подложные подтверждающие документы в архив учреждения, где работала.
Затем документы передавались Кузьмину, который заверял подписи от имени иностранных граждан в заявлениях о выдаче паспорта, не идентифицировав их личность, после чего направлял документы в УФМС России по Москве.
Антонов, в свою очередь, содействовал прохождению документов, оказывая незаконное влияние на сотрудников нижестоящего подразделения ФМС. Он требовал предоставления по этим документам гражданства РФ иностранным гражданам в кратчайшие сроки, обеспечивая таким образом сокрытие подложности сведений о их незаконной регистрации.
В результате преступных действий один иностранный гражданин незаконно получил паспорт РФ, незаконное документирование паспортами РФ других иностранцев удалось пресечь.
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