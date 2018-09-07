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Власти Кузбасса назвали причину подтопления шахты
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Власти Кузбасса назвали причину подтопления шахты 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Причиной подтопления двух забоев в шахте имени С. Тихова около Ленинск-Кузнецка стал повышенный приток воды, с которым не справились насосы, сообщил РИА Новости представитель департамента угольной промышленности администрации Кемеровской области.
"Подтопление произошло в результате повышенного водопритока выработанного пространства лавы, на который насосы не были рассчитаны. Сначала вода подтопила один проходческий забой, а потом перетекла в другой. То есть сейчас приостановлены работы в двух проходческих забоях", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас в шахту производится доставка сразу нескольких насосов для откачки воды взамен вышедших из строя. Предполагается, что работы по установке насосов могут занять до 12 часов, а работа шахты в прежнем режиме, вероятнее всего, будет восстановлена в течение 24 часов после откачки воды.
Шахту имени С. Тихова подтопило на глубине 320 метров в Ленинск-Кузнецком Кемеровской области в результате выхода из строя водооткачивающего насоса. По данным Ростехнадзора, все горняки благополучно вышли на поверхность.
Шахта им. С. Д. Тихова находится в Кемеровской области рядом с Ленинск-Кузнецком. Проектная мощность первого пускового комплекса — 1,8 млн тонн угля в год. Запуск шахты состоялся летом 2017 года. Производит дефицитный для России коксующийся уголь.
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