В МЧС высказались о кислотных дождях в Крыму

МЧС заверило, что в Крыму не было кислотных дождей после химвыброса

В Армянске в конце августа из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

При этом 4 сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" решено остановить на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заверил, что здоровью жителей ничего не угрожает. При этом в качестве предупредительных мер из Армянска и близлежащих сел были вывезены более 4 тысяч детей, которых разместили за государственный счет в санаториях. Следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

"По Армянску никаких кислотных дождей ни одна лаборатория не фиксировала. В Армянске ожидается среднемесячная норма осадков порядка 14-15 миллиметров. Население не должно на эту тему даже думать ничего плохого", — заявил Иванов.

По его словам, опасность не грозит и другим регионам полуострова.

"Никаких кислотных осадков в Крыму нет. Ведется постоянный мониторинг ситуации. Ситуация находится на контроле центра управления кризисных ситуаций. Ни Армянску, ни другим населенным пунктам кислотные дожди не грозят", — сказал Иванов.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.