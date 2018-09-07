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В МЧС высказались о кислотных дождях в Крыму
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МЧС заверило, что в Крыму не было кислотных дождей после химвыброса 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Выпадения кислотных дождей в Крыму в связи с ситуацией в Армянске, где произошел химический выброс, не зафиксировано, сообщил РИА Новости помощник руководителя ГУМЧС РФ по республике Владимир Иванов.
В Армянске в конце августа из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").
При этом 4 сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" решено остановить на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заверил, что здоровью жителей ничего не угрожает. При этом в качестве предупредительных мер из Армянска и близлежащих сел были вывезены более 4 тысяч детей, которых разместили за государственный счет в санаториях. Следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
"По Армянску никаких кислотных дождей ни одна лаборатория не фиксировала. В Армянске ожидается среднемесячная норма осадков порядка 14-15 миллиметров. Население не должно на эту тему даже думать ничего плохого", — заявил Иванов.
По его словам, опасность не грозит и другим регионам полуострова.
"Никаких кислотных осадков в Крыму нет. Ведется постоянный мониторинг ситуации. Ситуация находится на контроле центра управления кризисных ситуаций. Ни Армянску, ни другим населенным пунктам кислотные дожди не грозят", — сказал Иванов.
Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.
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