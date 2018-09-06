Ещё
Суд продлил арест Вышинского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд продлил арест Вышинского до 4 ноября 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.
Вышинский останется под стражей до 4 ноября. Защита ходатайствовала о передаче Вышинского под личное поручительство Доманского, однако суд отклонил заявление.
Защита намерена опротестовать это решение в апелляционном суде.
Накануне Вышинского госпитализировали из зала суда после ходатайства защиты о медосмотре.
Кроме того, защита запросила отвод судьи, однако ходатайство не было удовлетворено. При этом Доманский рассказал, что ему стало известно о заседании только после его начала.
Вышинского задержали в мае в Киеве. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога, позже арест продлили.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.
Ситуацией вокруг задержания Вышинского обеспокоены и в ОБСЕ. Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир напомнил, что, "согласно Хельсинкскому заключительному акту, страны — участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".
Журналист находится под арестом более ста дней.
Последние новости
Китай нанес по доллару два мощных удара Максакова рассказала об угрозах со стороны "украинских патриотов" "Комментарии ужас!" Желание Самойловой эмигрировать вызвало споры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закроет небо115
Вдова Захарченко выступила с заявлением171
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей128
Крым удивил прибывших американцев11
Названа причина эмиграции Самойловой273
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение