Суд продлил арест Вышинского до 4 ноября

Вышинский останется под стражей до 4 ноября. Защита ходатайствовала о передаче Вышинского под личное поручительство Доманского, однако суд отклонил заявление.

Защита намерена опротестовать это решение в апелляционном суде.

Накануне Вышинского госпитализировали из зала суда после ходатайства защиты о медосмотре.

Кроме того, защита запросила отвод судьи, однако ходатайство не было удовлетворено. При этом Доманский рассказал, что ему стало известно о заседании только после его начала.

Вышинского задержали в мае в Киеве. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога, позже арест продлили.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Ситуацией вокруг задержания Вышинского обеспокоены и в ОБСЕ . Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир напомнил, что, "согласно Хельсинкскому заключительному акту, страны — участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Журналист находится под арестом более ста дней.