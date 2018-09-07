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Поток воды в Ялте смыл проходящую женщину
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Очевидец заснял, как в Ялте поток воды после ливня унес женщину 

РИА Новости + ещё 19 2 часа назад
В Ялте поток воды, образовавшийся из-за ливня, смыл проходящую по дороге женщину. Видео инцидента опубликовал случайный очевидец.
На кадрах видно, как волна несет женщину. За ней бегут несколько мужчин, которым с трудом, но все же удается вытащить ее из воды.
Накануне на Ялту обрушился сильный дождь. Ливень затопил подвалы школы и историко-литературного музея, а на проезжей части одной из улиц вырвало люк и фонтан воды парализовал движение.
Из-за непогоды без света частично остались поселки Массандра, Никита и Ай-Даниль.
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