Офис Fox News протаранил автомобиль

Fox news сообщил, что офис телеканала в Далласе протаранил автомобиль

Мужчина на внедорожнике рано утром в среду протаранил первый этаж здания в Далласе (штат Техас), где расположена студия телеканала Fox news . Никто не пострадал, злоумышленник схвачен, передает сам телеканал.

Белый мужчина, одетый в рубашку и шорты, на машине разбил фасад из стекла, потом выбрался из салона и начал что-то кричать. Телеканал не воспроизводит смысл возгласов, которые бы позволили понять мотивы происшествия.

"Он [злоумышленник] взят под стражу, но бригада саперов выехала на место. Он оставил подозрительную сумку", — уточнил телеканал.

Полиция Далласа приняла меры, чтобы удостовериться в безопасности сумки. Большая часть людей, находившихся в этом здании в момент ЧП, эвакуирована.