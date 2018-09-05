Ещё
Раскрыты подробности об «отравителях» Скрипалей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российская газета раскрыла подробности об «отравителях» Скрипалей 

Lenta.ru + ещё 17 41 минуту назад
Фото: met.police.uk
Номера заграничных паспортов людей, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отличаются лишь последней цифрой, а сами документы были получены в 2014 году. Об этом сообщает газета «Фонтанка».
Журналистам издания удалось собрать информацию о Руслане Боширове и Александре Петрове, которых Великобритания официально обвинила в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. По данным газеты, у обоих подозреваемых были загранпаспорта серии 65, отличающиеся лишь последней цифрой. Оба мужчины нередко летали в Европу, успев посетить Милан, Женеву, Амстердам и Париж.
О Боширове издание смогло выяснить, что он родился 12 апреля 1978 года в Душанбе, был зарегистрирован в Москве в 25-этажном доме на Большой Набережной улице. Соседи квартиры, где якобы проживал Боширов, заявили, что никогда его там не видели.
«В названной вами квартире живет только престарелая женщина. Мы носим ей деньги, она собирает для найма уборщицы. Мужчину никогда в квартире не видели и в подъезде не встречали. Единственно можем предположить, что это сын хозяйки, прописанный по адресу, но не живший здесь никогда», — пояснили они.
Петров, по данным «Фонтанки», родился 31 июля 1979 года. Человека с таким именем и фамилией журналисты нашли в списке сотрудников ФГУП НПО «Микроген».
Ранее 5 сентября Великобритания назвала имена российских подозреваемых по делу об отравлении Скрипаля, были опубликованы их фотографии. По данным Лондона, Боширов и Петров — ненастоящие фамилии подозреваемых. Истинные Скотленд-Ярду известны, однако не разглашаются до сбора необходимых доказательств.
Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что за атаку ответственность несут российские спецслужбы. В российском МИД заявили, что опубликованные имена и фотографии «ни о чем не говорят», и призвали британскую сторону перейти от публичных обвинений к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Британские власти утверждали, что их атаковали с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. Москва все обвинения отвергает.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой368
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей149
Главный вор России определился со «свитой»181
Россия анонсировала историческое событие147
«Острый разговор» с Путиным и другие события дня81
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей
В мире
05:14
Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко
В мире Общество
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
00:48
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой
Украина Происшествия
02:50
Россия анонсировала историческое событие
Ближний Восток Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
03:33
Порошенко ловко одурачил украинцев
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение