Смертельный «Джеби» 

Жертвами мощного тайфуна «Джеби», который прошел через Японию во вторник, стали по крайней мере шесть человек. В западной части Японии более миллиона человек получили рекомендации о временной эвакуации, в результате тайфуна наблюдались перебои в поставках электроэнергии, были отменены несколько сотен рейсов. Столицу страны тайфун не задел, в Токио наблюдались только сильные ветры и дождь.
Оказался частично затоплен международный аэропорт Кансай близ Осаки, который расположен на искусственном острове. Порядка трех тысяч человек были блокированы на острове, когда единственный мост на сушу был поврежден при столкновении с ним потерявшего управление танкера.