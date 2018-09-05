Смертельный «Джеби»

Более миллиона человек в префектуре Осака остались без электричества

6/9 Более миллиона человек в префектуре Осака остались без электричества

Столицу страны тайфун не задел, в Токио наблюдались только сильные ветры и дождь

4/9 Столицу страны тайфун не задел, в Токио наблюдались только сильные ветры и дождь

На Японию обрушился сильнейший за 25 лет тайфун «Джеби», погибли по меньшей мере шесть человек, более 160 получили травмы, сообщило BBC

1/9 На Японию обрушился сильнейший за 25 лет тайфун «Джеби», погибли по меньшей мере шесть человек, более 160 получили травмы, сообщило BBC

Мощный тайфун «Джеби» прошел через Японию. Жертвами стали по крайней мере шесть человек.

Жертвами мощного тайфуна «Джеби», который прошел через Японию во вторник, стали по крайней мере шесть человек. В западной части Японии более миллиона человек получили рекомендации о временной эвакуации, в результате тайфуна наблюдались перебои в поставках электроэнергии, были отменены несколько сотен рейсов. Столицу страны тайфун не задел, в Токио наблюдались только сильные ветры и дождь.

Оказался частично затоплен международный аэропорт Кансай близ Осаки, который расположен на искусственном острове. Порядка трех тысяч человек были блокированы на острове, когда единственный мост на сушу был поврежден при столкновении с ним потерявшего управление танкера.