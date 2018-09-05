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Смертельный «Джеби»
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Смертельный «Джеби» 

Рамблер 55 минут назад
Мощный тайфун «Джеби» прошел через Японию. Жертвами стали по крайней мере шесть человек.
1/9  На Японию обрушился сильнейший за 25 лет тайфун «Джеби», погибли по меньшей мере шесть человек, более 160 получили травмы, сообщило BBC
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2/9  Порывы ураганного ветра достигали 172 км/ч
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3/9  В заливе Осака танкер врезался в мост
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4/9  Столицу страны тайфун не задел, в Токио наблюдались только сильные ветры и дождь
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6/9  Более миллиона человек в префектуре Осака остались без электричества
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Жертвами мощного тайфуна «Джеби», который прошел через Японию во вторник, стали по крайней мере шесть человек. В западной части Японии более миллиона человек получили рекомендации о временной эвакуации, в результате тайфуна наблюдались перебои в поставках электроэнергии, были отменены несколько сотен рейсов. Столицу страны тайфун не задел, в Токио наблюдались только сильные ветры и дождь.
Оказался частично затоплен международный аэропорт Кансай близ Осаки, который расположен на искусственном острове. Порядка трех тысяч человек были блокированы на острове, когда единственный мост на сушу был поврежден при столкновении с ним потерявшего управление танкера.
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