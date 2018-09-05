«Вот это тряхонуло»: уральцы рассказали о пережитом землетрясении

Жители Урала рассказали в соцсетях о землетрясении магнитудой 5,5 (по другим данным, 5,6), которое произошло в ночь на 5 сентября в 133 километрах к востоку от Уфы

На сайте управления МЧС РФ по Челябинской области отмечается, что сейсмическая активность была зафиксирована в Катав-Ивановском муниципальном районе в 03:58 (01:58 по Москве ).

Председатель совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева на своей странице «ВКонтакте» рассказала, что после первых толчков местных жителей охватила паника. По ее словам, многие начали покидать дома и уезжать из города, взяв с собой только документы. Она подчеркнула, что никаких оповещений о ЧС люди не получили.

Федосеева заявила, что в Катав-Ивановске есть разрушения: треснул двухэтажный дом в Стройгородке, также трещины появились в стенах здания центральной больницы. У некоторых горожан лопнули печи, разбилась посуда.

В 06.52 по местному времени снова произошел сильный толчок.

«Так что о стабильности говорить, наверное, рано», — заключила Федосеева.

Горожане делились пережитым в паблике «Подслушано Катав — Ивановск» «ВКонтакте».

«Вот это тряхонуло под утро…что это было, кто знает?» — написал один из пользователей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Пользователи спрашивали друг у друга, будут ли еще толчки, но выяснить ничего не смогли.

«Да ни кто не знает будет ещё или нет, как вы не поймете. Если бы знали, то о произошедшем в 4 часа мы бы заранее были бы оповещены!» — заявил Александр Малахов.

«ребят что это я чуть с дивана не слетела…» — пожаловалась одна из местных жительниц.

«Что сейчас произошло? Это ужас (Что был за грохот?» — добавила Марина Маринова.

«Я живу в Аше и у меня где то в часа 2 ночи дом начал шататься вот я перепугался!» — рассказал пользователь Макс Тихий.

«Дом затресло так, что шкаф и кровать "ходили ходуном". Слышала крики соседей», — написала еще одна пользовательница.

В Сети опубликовали видео , демонстрирующее трещины на стенах, которые появились после землетрясения.

МЧС заявили, что в результате землетрясения никто не пострадал. Разрушений зданий и сооружений нет. На работу предприятий происшествие не повлияло. По данным агентства «Доступ1», всего в зону землетрясения попали 17 населенных пунктов. В частности, толчки ощущались в Магнитогорске, Челябинске, Екатеринбурге и Уфе.

По данным ТАСС, предыдущее землетрясение на Урале произошло в ночь 19 октября 2015 года. Его магнитуда составила 4,2. На подземные толчки тогда жаловались в основном жители Екатеринбурга.