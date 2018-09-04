ОЗХО подтвердила использование «Новичка» в Эймсбери

Доказана смерть англичанки из-за «Новичка»

Таким образом, в ОЗХО подтвердили выводы властей Великобритании о том, что в Эймсбери было применено отравляющее вещество «Новичок».

«Это то же самое токсичное химическое вещество, которое было обнаружено в биомедицинских пробах, связанных при отравлении Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Николаса Бейли (полицейского), которое произошло 4 марта 2018 года в Солсбери», — цитирует «Интерфакс» заявление организации.

При этом эксперты ОЗХО не смогли установить, происходит ли вещество, которое фигурировало в обоих инцидентах, из одной и той же партии.

30 июня Чарльз Роули и Дон Стерджесс были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества, 8 июля Дон Стерджесс скончалась. 20 июля Чарльза Роули выписали из больницы, но 26 августа он был госпитализирован с менингитом — воспалением оболочек головного мозга.