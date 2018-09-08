Раскрыт новый маршрут «отравителей Скрипалей»

Telegraph: подозреваемые в покушении на Скрипалей многократно летали в Женеву

По словам источника, установить то, с кем подозреваемые встречались в Женеве, сейчас исключительно важно, и это имеет "ключевое значение для идущего расследования".

Как выясняется, мужчины путешествовали как вдвоем, так и поодиночке. Женеву за указанный период они посетили как минимум шесть раз, в общей сложности проведя в городе несколько недель. Издание отмечает, что они находились там в том числе в ноябре-декабре 2017 года, когда в швейцарском городе проходил один из раундов переговоров по политическому урегулированию в Сирии. После того, как мужчины покинули Лондон 4 марта этого года, их российские загранпаспорта, выданные в сентябре 2016 года, больше не использовались.

До этого они также несколько раз летали из Москвы в Париж, посещали Италию. В основном они пользовались рейсами "Аэрофлота" , но иногда прибегали также к услугам других авиакомпаний. Газета отмечает, что на авиабилеты и гостиницы должны были уйти достаточно крупные суммы. Ранее The Daily Telegraph сообщала о том, что подозреваемые якобы выдали себя за предпринимателей из Санкт-Петербурга, чтобы получить визы для въезда в Великобританию.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Между тем специалисты из британской военной химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.