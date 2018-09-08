Раскрыт новый маршрут «отравителей Скрипалей»

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Telegraph: подозреваемые в покушении на Скрипалей многократно летали в Женеву 

ТАСС + ещё 146 23 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Двое россиян, которых британское следствие подозревает в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, с сентября 2016 по март 2018 почти три десятка раз летали в Европу, при этом чаще всего во второй по величине город Швейцарии — Женеву. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила в пятницу вечером газета The Daily Telegraph.
По словам источника, установить то, с кем подозреваемые встречались в Женеве, сейчас исключительно важно, и это имеет "ключевое значение для идущего расследования".
Как выясняется, мужчины путешествовали как вдвоем, так и поодиночке. Женеву за указанный период они посетили как минимум шесть раз, в общей сложности проведя в городе несколько недель. Издание отмечает, что они находились там в том числе в ноябре-декабре 2017 года, когда в швейцарском городе проходил один из раундов переговоров по политическому урегулированию в Сирии. После того, как мужчины покинули Лондон 4 марта этого года, их российские загранпаспорта, выданные в сентябре 2016 года, больше не использовались.
До этого они также несколько раз летали из Москвы в Париж, посещали Италию. В основном они пользовались рейсами "Аэрофлота", но иногда прибегали также к услугам других авиакомпаний. Газета отмечает, что на авиабилеты и гостиницы должны были уйти достаточно крупные суммы. Ранее The Daily Telegraph сообщала о том, что подозреваемые якобы выдали себя за предпринимателей из Санкт-Петербурга, чтобы получить визы для въезда в Великобританию.
5 сентября премьер-министр Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования инцидента в Солсбери, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий двух мужчин, которые, по данным следствия, путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.
По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Между тем специалисты из британской военной химлаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
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