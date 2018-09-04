В Лондоне произошла новая атака ядом

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В Лондоне три человека пострадали при атаке отравляющим веществом 

РИА Новости + ещё 23 1 час назад
Фото: ТАСС
На западе Лондона три человека пострадали при атаке отравляющим веществом, сообщает Sky News.
По данным телеканала, полиция получила информацию об инциденте около двух часов дня по местному времени.
В район ЧП на улицу Уэстерн-Гроув прибыли медики, полиция и пожарные, пострадавшие были доставлены в больницу.
В настоящий момент о состоянии потерпевших не сообщается.
В этом году на жителей Великобритании дважды совершали покушения с использованием химических веществ.
В июле в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание.
Несколькими месяцами ранее в Солсбери отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.
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