В Лондоне произошла новая атака ядом

В Лондоне три человека пострадали при атаке отравляющим веществом

На западе Лондона три человека пострадали при атаке отравляющим веществом, сообщает Sky News

По данным телеканала, полиция получила информацию об инциденте около двух часов дня по местному времени.

В район ЧП на улицу Уэстерн-Гроув прибыли медики, полиция и пожарные, пострадавшие были доставлены в больницу.

В настоящий момент о состоянии потерпевших не сообщается.

В этом году на жителей Великобритании дважды совершали покушения с использованием химических веществ.

В июле в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание.

Несколькими месяцами ранее в Солсбери отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.